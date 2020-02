POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit Sachschaden

Wildeck - Am Mittwoch (12.02.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Delitzsch die Landesstraße 3069 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Friedewald. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef fuhr in entgegengesetzter Richtung. Er musste verkehrsbedingt anhalten, der Lkw-Fahrer streifte mit seinem Auflieger die hintere Seite des Pkws. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW G4X, es wurde die linke hintere Fahrzeugseite der Länge nach verkratzt, sowie das hintere Rücklicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.300 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (12.02.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße Am Obersberg aus Richtung Obersbergschule kommend in Richtung Kolpingstraße. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

