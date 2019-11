Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Massiver Angriff auf eine Zivilstreife der Mainzer Polizei - Beamter schwer verletzt

Mainz Hechtsheim (ots)

Zu einer Halloween-Veranstaltung in Mainz-Hechtsheim musste die Mainzer Polizei die ganze Nacht immer wieder mit mehreren Streifen ausrücken. Gegen 02:04 Uhr war eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 im Umfeld der Veranstaltung im Einsatz, als es im Foyer der Veranstaltungshalle zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Zehnköpfigen Personengruppe und dem Sicherheitspersonal kam, wobei auch Möbelstücke geworfen worden sein sollen. Der 32-jährige Polizeikommissar und seine Streifenpartnerin versuchten die Situation zu schlichten und wollten der Personengruppe im Anschluss einen Platzverweis erteilen. Diesem leisteten die aggressiven jungen Männer keine folge, sondern umzingelten die Polizeibeamten und griffen den 32-Jährigen unvermittelt an. Trotz Einsatz von Pefferspray und der Hilfe seiner Kollegin, wurde der Kommissar von mehreren Personen aus der Gruppe massiv zusammengeschlagen. Als der Beamte bereits am Boden lag, wurde er weiter getreten. Einer der Täter trat dem am Boden liegenden Beamten gezielt gegen den Kopf, worauf der der Kommissar das Bewusstsein verlor. Als weitere Polizeistreifen zur Unterstützung anrückten, konnten die Täter zunächst fliehen, aber während der Fahndungsmaßnahmen festgestellt und identifiziert werden. Es handelt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um insgesamt vier männliche Tatverdächtige, im Alter von 16 bis 30 Jahren, wovon zwei bereits polizeilich bekannt sind. Der 32-jährige Kommissar erlangte das Bewusstsein wieder und wurde vom Rettungsdienst schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell