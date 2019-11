Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am 31.10.2019, gg. 23.25 Uhr spricht ein 18-jähriger Mainzer einen 18-jährigen aus Ingelheim in der Mainzer Altstadt an und tritt ihm im Anschluss unvermittelt in den Bauch. Der Mann aus Ingelheim wehrt sich mit einem Schlag in das Gesicht des Gegners. Beim Anschließenden Gerangel werden noch eine 20-Jährige aus Budenheim und ein 16-Jähriger aus Ingelheim durch den Laubenheimer verletzt, die schlichten wollten. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.

