POL-PPMZ: Tätersuche nach dem sexuellen Missbrauch eines 7-jährigen Jungen in der Crucenia Therme in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Kurhausstraße, Therme 10.10.2019, 18:30 Uhr - 19:20 Uhr

Am Donnerstag, 10.10.2019 im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr, wurde ein 7-jähriger Junge in der Crucenia Therme in Bad Kreuznach von einem unbekannten Mann, in der dortigen Dusche, im Intimbereich und am Gesäß berührt.

Im weiteren Verlauf des Schwimmbadbesuches kam es dann zu einem Gespräch zwischen den Großeltern des Jungen und dem unbekannten Täter.

Durch den Jungen und die Großeltern wird der Mann als ca. 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, untersetzt mit Bauchansatz, gepflegter kurzer Haarschnitt, dunkelblonde / braune Haarfarbe und auffällig verkrümmte Fußzehen beschrieben. Weiterhin sprach der Mann akzentfreies Deutsch. Beim Verlassen der Therme trug der Mann dunkle Bekleidung, wahrscheinlich Arbeitsbekleidung mit Rückenaufschrift auf der Jacke bzw. Pulli. Der Mann verließ die Therme über die Kurhausstraße in Richtung der Innenstadt von Bad Kreuznach.

Mit Hilfe der Zeugen konnte ein Phantombild erstellt werden. Weiterhin konnte über die Videoüberwachung der Therme ein Bild des Täters gesichert werden. Die Bilder finden Sie unter diesem Link:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/taetersuche-nach-dem-sexuellen-missbrauch-eines-7-jaehrigen-jungen-in-der-crucenia-therme-in-bad-kreuz/

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich des Kurviertels in Bad Kreuznach Beobachtungen zu dem Geschehen bzw. des Täters machen können.

Zudem wird die Bevölkerung um Hinweise zu dem veröffentlichten Phantombild und dem Foto des Täters ersucht.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter der 0671-8811-100.

