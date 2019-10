Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

Am 12.10. gegen 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Lessingstraße einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkotest fiel deutlich positiv aus. Der 30-Jährige wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund von vorhandenen Schäden an dem Pkw kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf der vorherigen Fahrt ein Unfall verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

