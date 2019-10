Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Hattingen (ots)

Am 12.10. gegen 12:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Krad-Fahrer aus Monheim die Felderbachstraße in Richtung Langenberg. Aufgrund eines Pkw Audi, der ihm entgegenkommend zwei Fußgänger am Straßenrand überholte, wich er nach rechts aus und stürzte in den Grünstreifen. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der 79-jährige Audifahrer aus Wuppertal blieb unverletzt, der Kradfahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde abgeschleppt.

