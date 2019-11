Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Viersen-Dülken (ots)

Eine 80-jährige Radfahrerin aus Dülken fuhr am gestrigen Donnerstag gegen 13.00 Uhr von einem Parkplatz aus in Richtung Bücklersstraße. Als sie in Richtung Venloer Straße abbog, blieb sie an der Kante einer gepflasterten Rampe hängen und stürzte. Dabei wurde die Radfahrerin schwer verletzt. /wg (1404)

