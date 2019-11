Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nach Baggerdiebstahl - zwei Personen in den Niederlanden festgenommen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beobachtete ein Anwohner der Vennstraße in Kaldenkirchen gegen 01.50 Uhr, wie zwei Männer einen Minibagger starteten und wegfuhren. Er vermutete einen Diebstahl und informierte umgehend die Polizei. Die Fahndung im Stadtgebiet Kaldenkirchen und im Grenzgebiet blieb zunächst ohne Erfolg. Einsatzkräfte der niederländischen Polizei, die über die Fahndung informiert waren, fanden gegen 03.00 Uhr im nahen Grenzgebiet zu Venlo den Minibagger. In unmittelbarer Nähe nahmen die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Dabei handelt es sich um zwei 21 und 23 Jahre alte Niederländer. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Bagger tatsächlich von der Vennstraße entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. /wg (1401)

