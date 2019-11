Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191120 Nettetal-Hinsbeck: Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Viersen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es auf der Straße "Glabbach" in Hinsbeck am Mittwoch zwischen 11.30 und 16.30 Uhr. Unbekannte Einbrecher manipulierten an der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses. Diese hielt stand, die Einbrecher gelangten nicht ins Haus. Die Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /kh (1398)

