Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191120 Kempen-Tönisberg: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Viersen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Pastoratsbenden" in Tönisberg ein. Der Einbrecher schlug eine Scheibe des Kellerfensters ein. Nachdem er sich im Haus befand wurde er vom Hauseigentümer überrascht und flüchtete, ohne Beute. Der vermutlich männliche Einbrecher war schwarz gekleidet und ca. 180 - 185 cm groß. Er flüchtete zu Fuß, durch den Garten, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um mögliche Hinweise auf den Einbrecher über die Nummer 02162/377-0. /kh (1399)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Katrin Hinrichs

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: Katrin.Hinrichs@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell