Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Fulda - Am Donnerstag (13.02.), kam es gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Renault-Twingo-Fahrerin aus Fulda befuhr die Straßburgerstraße und wollte in den Kreisverkehr einbiegen. Hierbei übersah sie einen 37-jährigen Mountainbike-Fahrer aus Fulda, welcher sich bereits fahrend im Kreisverkehr befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 37-jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

