Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld "Verkehrsunfallflucht"

Heringen (ots)

Am 14.02.2020, 08:20 Uhr, befuhren ein 35jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha und unbek. Pkw-Fahrer die Leimbacher Straße in Ri. Leimbach. Der Fahrer aus Vacha wollte nach links auf den REWE-Parkplatz abbiegen, der nachfolgende Fahrzeuglenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Anschließend entfernte er sich fußläufig vom Unfallort. Das Fahrzeug, ein Suzuki Vitara grau, massiver Frontschaden links, wurde sichergestellt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 Avant, grau. Das Rücklicht und Heckstoßstange rechtsseitig wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500,-- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

eingestellt: PP Osthessen - Raab, EPHK u. PvD

