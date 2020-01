Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unachtsam die Fahrspur gewechselt und mit Seat zusammengestoßen - ca. 20.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Eine 25-jährige Opel-Fahrerin verursachte am Montag, gegen 15:35 Uhr, im Kirchheimer Weg einen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Autofahrerin wechselte kurz vor der Einmündung zum Harbigweg von der Rechtsabbiegerspur auf die Geradeausspur und stieß dabei mit dem Seat eines 53-Jährigen zusammen. Der Seat-Fahrer sowie dessen 46-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

