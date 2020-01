Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mehrere Taschendiebstähle in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am Samstag, zwischen 13:45 Uhr und 18 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat O7 zu vier Taschendiebstählen. Ein bislang unbekannter Täter hatte aus den Rucksäcken bzw. Handtaschen der vier Geschädigten unbemerkt jeweils die Geldbörse gestohlen und war damit geflüchtet. Auch in der "Breiten Straße" wurde einer Frau am Nachmittag deren Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Die Geschädigte war vom Quadrat U1 in Richtung Paradeplatz unterwegs und bemerkte erst dort, dass ihr Portemonnaie mit mehreren persönlichen Dokumenten und Bargeld fehlten. Es ist nicht auszuschließen, dass für die Taten derselbe Täter in Frage kommt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell