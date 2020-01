Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Feuer im Schrebergarten - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen meldete ein Zeugen der Polizei ein Feuer in den Weinbergen östlich der B 3. Eingesetzte Polizeibeamte stellten schließlich auf einem Gartengrundstück am Hubbergweg zwei Brandherde fest. Zum einen brannte ein Holzverschlag mit Holz und Gartengeräten, zum anderen brannten auf einer Lichtung aufgeschichtete Holzscheite sowie weitere Gartengeräte. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Weinheim konnte den Brand rasch löschen, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell