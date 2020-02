Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach drei Bränden in der Rhön: Polizei sucht Zeugen und schließt Brandstiftung nicht aus

Fulda (ots)

Nach drei Bränden in der Rhön: Polizei sucht Zeugen und schließt Brandstiftung nicht aus

HILDERS / EHRENBERG. Wie bereits durch die Polizei berichtet, brannte am frühen Donnerstagmorgen (13.02.) eine Holzhütte in der Hilderser Stielerstraße. Bereits wenige Stunden zuvor kam es in der Gemeinde Ehrenberg zu zwei weiteren Bränden.

Am Mittwochabend (12.02.), gegen 19:10 Uhr, stand ein Stellplatz für Mülleimer in der Eisenacher Straße im Ortsteil Seiferts in Flammen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Brand und konnte ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. An Mülleimern und Unterstand entstand Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro. Gegen 20:30 Uhr kam es in der Tanner Straße in Wüstensachsen zum Brand eines Opel Astra. Dieser brach vermutlich im Bereich des dortigen Motorraums aus. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

In allen drei Fällen sind die genauen Hintergründe zur Brandentstehung derzeit noch unklar. Die Polizei schließt jedoch Brandstiftung nicht aus und hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Die Fuldaer Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher um Hinweise. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag (13.02.) im Bereich Ehrenberg und Hilders verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann Angaben darübermachen, ob sich eine Person vor Ausbruch des jeweiligen Feuers im Bereich des Brandortes aufgehalten hat?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell