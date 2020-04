Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feuer auf Friedhof- Brandstiftung nicht auszuschließen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Ostersonntag (12.4.) gegen 18:20 Uhr zu drei kleineren Bränden auf einem Friedhofsgelände in Gohfeld "Zur Friedhofskapelle". Die Feuerwehr Löhne musste eine größere Brandstelle im Bereich eines Grabes löschen. Hier standen mehre Bäume in Flammen. Einige Meter entfernt geriet ein Busch ebenfalls in Brand. Zu einem dritten Feuer kam es schließlich in Bereich eines Abwasserkanals (Gulli), der sich auf dem Vorplatz der Friedhofskapelle befand. Alle drei Brände wurden gelöscht, so dass ein weiteres Übergreifen auf andere Bereich verhindert werden konnte. Aufgrund der weit auseinanderliegenden Brände besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Direktion Kriminalität übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Friedhofes festgestellt haben, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

