Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 19.03.2020 22:00 Uhr bis 20.03.2020 11:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an einem, in der Meisenstraße, Zweibrücken am Fahrbahnrand geparkten roten Opel Astra die hintere rechte Seitenscheibe ein. Entwendet wurde nichts. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell