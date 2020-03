Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 19.03.2020 18:00 Uhr bis 20.03.2020 05:30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter an einem, in der Thomas-Mann-Straße, Zweibrücken am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Kuga die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Im Anschluss hieran wurde ein weißes Smartphone im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell