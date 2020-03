Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Holzdiebstahl in der Nähe des Pfälzerwaldhauses "Hohe List"

Eppenbrunn (ots)

Durch den Sturm "Sabine" wurden am 10./11.Februar beim "Christkindelfelsen", circa 500m westlich des Pfälzerwaldhauses "Hohe List", 4 stärkere Buchen über den stark frequentierten Wanderweg "Grün-Blau" geworfen. Am 17. Februar wurde durch das Forstamt festgestellt, dass die 4 Bäume von den Wurzeln abgeschnitten und abtransportiert worden waren. Für den Abtransport muss ein "normaler" landwirtschaftlicher Schlepper mit Krananhänger benutzt worden sein. Am Wochenende 15./16. Februar wurde ein Traktor mit größerem Holzanhänger im betreffenden Abschnitt gesehen. Es sind jedoch bisher keine näheren Details bekannt. Der Wert des gestohlenen Holzes liegt bei 360 Euro (6fm à 60 Euro). Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Holzdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell