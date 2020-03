Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl x 2

Freckenfeld (ots)

Wie am 07.03.2020 gegen 09:00 Uhr festgestellt wurde, brachen unbekannte Täter in das Tennisheim Freckenfeld ein und entwendeten etwa 300 Euro Bargeld. Durch das Aufbrechen entstand weiterhin Sachschaden von etwa 1000 Euro. Im gleichen Gebäudekomplex wurde in das Vereinsheim des Fußballvereins eingebrochen. Ob dort etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Die Büroräumlichkeiten der dort befindlichen Gaststätte wurden ebenfalls aufgesucht, auch hier ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise bitte an die Polizei Wörth unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

