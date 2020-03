POL-PDLD: Mit Anhänger auf Gegenfahrbahn geraten:

Polizeidirektion Landau

B10 - Birkweiler (ots)

Am 07.03.2020 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B10 bei der Anschlussstelle Birkweiler. Ein 60-Jähriger Mann aus Landau befuhr mit seinem PKW mit Anhänger die B10 in Fahrtrichtung Annweiler, als sein Gespann kurz vor der Anschlussstelle Birkweiler stark ins Schlingern geriet. Beim Versuch das Fahrzeug abzufangen drehte sich das Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Skoda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde eine 87-Jährige Mitfahrerin des Skoda leicht verletzt. An beiden beteiligten PKW und dem Anhänger dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die B10 in Fahrtrichtung Landau zeitweise gesperrt werden.

