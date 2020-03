Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Tankstelle eingebrochen

Oberhausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 7. auf den 08.03.20 in eine Tankstelle in Oberhausen ein. Hierbei entstand massiver Sachschaden an der Tür. Anschließend wurden ca. 150 Stangen Zigaretten entwendet. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei ca. 20.000.- EUR liegen.

