Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 11.01.-12.01.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl Pkw/Verdacht Brandstiftung Zeit: 11.01.2020, 00:50 Uhr, - 11.01.2020, 08:00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter Bad, Helenenstr. 64 Hergang: Bislang unbekannte(r) Täter soll(en) den Pkw, einen VW Golf IV in grau-silber, des Geschädigten von o.g. Abstellort entwendet haben. Der Pkw wurde anschließend, gegen 22:20 Uhr, brennend, im Bereich Salzgitter-Hohenrode, festgestellt. Es waren keine Personen im bzw am Pkw. Schadenshöhe ca 2500 Euro. Zeugen- bzw Täterhinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad, 05341/8250.

Bedrohung Zeit: Samstag, 11.01.2020, 10:00 Uhr Ort: Salzgitter-Bad Hergang: Zwischen einem 32-Jährigen und einem 42-Jährigen soll es per whatsapp zu Streitigkeiten gekommen sein. Diese sollen sich soweit gesteigert haben, dass der 42-Jährige dem 32-Jährigen mit dem Tode gedroht habe.

Verkehrsunfall Zeit: Samstag, 11.01.2020, 13:04 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Breite Straße Hergang: Ein 59-Jähriger Pkw-Führer verliert vermutlich beim Befahren der Straße die Kontrolle über seinen Pkw und beschädigte dabei zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw. Sachschaden: ca 500 Euro

Verkehrsunfall Zeit: Samstag, 11.01.2020, 15 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Töpferreihe 19 Hergang: Ein 25-Jähriger LKW-Führer beschädigte beim Rangieren mit seinem LKW einen Schildmast. Sachschaden: ca 100 Euro

Verkehrsunfall Zeit: Samstag, 11.01.2020, 18:00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Wilhelm-Raabe-Straße Hergang: Ein 59-Jähriger PKW-Führer beschädigte beim Vorbeifahren mit seinem PKW einen am Straßenrand haltenden PKW eines 50-Jährigen. An beiden PKW entstand Sachschaden. Sachschaden: ca 1500 Euro

Sachbeschädigung an PKW Zeit: Samstag, 11.01.2020, 19:20 - 22:20 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger 8 (Parkplatz Kino) Hergang: Bislang unbekannte(r) Täter soll(en) mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die komplette Fahrerseite vom PKW des Geschädigten zerkratzt haben. Sachschaden: ca 2000 Euro Zeugen- bwz Täterhinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad, 05341/8250.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Zeit: Samstag, 11.01.2020, 17:50 - 20:35 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Günter-Klapproth-Weg Hergang: Bislang unbekannte(r) Täter gelangte durch Aufhebeln der Terrassentür ins Innere des Einfamilienhauses und entwendete Bargeld. Zeugen- bzw Täterhinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad, 05341/8250.

