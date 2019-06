Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei junge Frauen auf Abwegen - mit nichtversichertem Fahrzeug und ohne Führschein von Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen

Aachen - Eschweiler (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag zwei 16-Jährige mit einem nichtversicherten Fahrzeug, ohne Führerschein sowie ohne erforderliche Ausweisdokumente aus dem Verkehr gezogen. Sie reisten zuvor auf der BAB 44 aus Belgien kommend ein, als sie von Beamten am Rastplatz Tunnel angehalten wurden. Das Fahrzeug war mit polnischen Kennzeichen versehen, die auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Das benutzte Fahrzeug war bereits im Januar in Belgien abgemeldet worden. Nicht nur das die Fahrerin keinen Führerschein vorweisen konnte, sie hatten auch beide keine Ausweisdokumente bei sich. In einem Rucksack konnten mehrere Werkzeuge aufgefunden werden. Nach ihren Angaben wollten sie nur "Sightseeing" machen. Das benutzte Fahrzeug wurde eingeschleppt. Die Fahrerin wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz, sowie beide wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt. Sie wurden dem Jugendamt der Stadt Eschweiler übergeben, welches sie in einer Jugendhilfeeinrichtung unterbrachte. Hier büchsten sie am Dienstagabend aus.

