Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau (Stadt), "Schlösselkreuzung", 07.03.2020, 14:00 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots)

Am Samstag Mittag gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Weißenburger Straße / Schlossstraße. Eine 28-jährige aus dem Kreis SÜW wollte von der Weißenburger Straße kommend geradeaus Richtung Tanzschule Wienholt fahren und hielt zunächst an der Kreuzung an. Vermutlich verwechselte sie in der Folge den grünen Rechtsabbiegerpfeil mit der zu diesem Zeitpunkt roten Ampel für den Geradeausverkehr und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei nahm sie einem PKW die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15000.- EUR, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die vorfahrtsberechtigte Fahrerin wurde leicht verletzt. Bis zum Ende der Unfallaufnahme durch die Polizei Landau gegen 15:00 Uhr kam es aufgrund kurzzeitiger Sperrungen der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.

