Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 31.12.2019

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Einbruch ins Gästehaus Schlossgarten

Etelsen. Am Montag, den 30.12.2019, in der Zeit von 00:00 bis 02:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zum Flur des Gasthauses auf. Anschließend traten die Täter die Tür zur Rezeption ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden. Das erlangte Diebesgut war letztlich eine Kellnergeldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld.

Einbruchsdiebstahl in Glühweinstand

Posthausen. In der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Glühweinstandes beim Wintermarkt in Posthausen auf. Aus dem Glühweinstand wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A27

A27 Achim. Am 31.12.2019, gegen 02:45 Uhr, wurde ein 32-jähriger Audi-Fahrer aus Delmenhorst auf der A27 im Bereich Achim kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen Nicht-EU-Bürger, der sich seit 2016 durchgängig in Deutschland aufhielt und im Verdacht stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die ausländische Fahrerlaubnis wurde in der Vergangenheit bereits beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell