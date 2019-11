Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Autos beschädigt

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 23.11.2019, wurden an zwei geparkten Autos in Laufenburg die Scheiben beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Bergstraße geparkt. Während an einem Renault die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen wurde, wurde an einem Seat die Windschutzscheibe demoliert. Gestohlen wurde aus den Fahrzeugen nichts. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) ermittelt.

