Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

Wohnmobil zu hoch für Unterführung

Kind leicht verletzt

Weinheim (ots)

Am Donnerstagmorgen 08.00 Uhr wollte die 34-jährige Fahrerin eines Wohnmobils die Eisenbahnunterführung im Suezkanalweg durchfahren und übersah hierbei, dass ihr Fahrzeug mit einer Höhe von 3,20 m nicht durch den 2,50 m hohen Tunnel passte. Durch die Kollision wurde der vierjährige Sohn der Fahrerin, der sich mit dem Vater im Innenraum aufhielt, leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankennhaus gebracht. Das Wohnmobil konnte ohne fremde Hilfe rückwärts aus der Unterführung herausgefahren werden. Eine Weiterfahrt war allerdings aufgrund der Beschädigungen nicht mehr möglich. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 10.000,- Euro. An der Unterführung entstand keine Beschädigung.

