Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Der 33-jährige überquerte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf dem Fahrradweg die Rudolf-Diesel-Straße von der Hebelstraße kommend. Hierbei wurde er von einem aus dem Kirchheimer Weg nach links abbiegenden Audi-Fahrer übersehen und frontal erfasst. Der 33-jährige musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Der 48-jährige Verursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500,- Euro.

