Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Technischer Defekt an Fahrgeschäft auf Herbstmesse - Feuerwehr befreit sieben Personen

Mannheim (ots)

Auf der Mannheimer Herbstmesse kam es am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, zu einem technischen Defekt an einem Fahrgeschäft, in dessen Folge sieben Fahrgäste in zwei Gondeln, in ca. 5m und 10m Höhe, festsaßen. Aus bislang ungeklärter Ursache lösten sich Teile der Beleuchtung, die herab fielen und vermutlich zu einem Kurzschluss führten. Hierdurch kam das Fahrgeschäft abrupt zum Stehen. Die Mannheimer Berufsfeuerwehr befreite die Personen gegen 21:45 Uhr unter Einbindung der Höhenrettung. Drei der Fahrgäste im Alter von 12 bis 42 Jahren wurden durch die herabfallenden Beleuchtungselemente leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Betrieb des Fahrgeschäfts wurde durch die Stadt Mannheim vorerst untersagt. Die Ermittlungen zur Erforschung der Ursache dauern an.

