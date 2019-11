Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach/Fröhnd: Illegale Müllablagerung - Zeugensuche

Vermutlich am vergangenen Wochenende, 22.-24.11.19, wurde am Ortsverbindungsweg zwischen Wembach und Fröhnd-Unterkastel illegal Müll entsorgt. Im Bereich der Einmündung des Böllenbachs in die Wiese wurden mehrere gefüllte Farbeimer in den Wald geworfen. Auch wurde eine zersägte Europalette sowie vier Radzierblenden, Marke "Opel", entsorgt. Die polizeiliche Abteilung Gewerbe/Umwelt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen (§326 StGB) aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sich unter 07621 1500-661 oder beim Polizeiposten Oberes Wiestental, 07673 8890-0 melden können.

