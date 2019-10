Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Autos nach Einbruch gestohlen

Spelle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag nach einem Einbruch in der Straße Am Sportplatz zwei Autos gestohlen.

Die Täter drangen zuvor in das Einfamilienhaus ein, nahmen die Fahrzeugschlüssel zweier Audis an sich und stahlen diese vom Hof der Geschädigten. Zudem entwendeten sie eine Brieftasche samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Audi A3 Sportback mit dem Kennzeichen EL-LA 214 und um einen grauen Audi A7 Sportback mit dem Kennzeichen AB-CY 464.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

