Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190613 - 644 Frankfurt-Ostend: Wurstwaren entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch, den 12. Juni 2019, gegen 18.15 Uhr, einen Supermarkt im Sandweg. Aus dem Kühlregal entnahm er verschiedene Wurstwaren und ging damit, ohne zu bezahlen, an den Kassen vorbei. Eine Kassiererin, die dies beobachtet hatte, stellte den Mann zur Rede und sprach ihn auf den Inhalt seines Rucksackes an. Der Unbekannte schlug die Frau daraufhin zu Boden und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung der Habsburgerallee.

Täterbeschreibung:

Etwa 55 Jahre alt, 175 - 185 cm groß, mit kurzen, hellen Haaren. Von kräftiger Statur, bekleidet mit einer dunklen Mütze, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Trainingshose und einem lila Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter 069 / 755-10500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell