POL-F: 190612 - 641 Frankfurt - Innenstadt: Diebstahl einer Jacke

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend wurde ein Stuttgarter auf der Zeil Opfer eines Diebstahls. Ihm wurde seine Jacke gestohlen, in der sich die Geldbörse befand.

Gegen 19:10 Uhr hielt sich der aus Stuttgart stammende 45-jährige in einem Bekleidungsgeschäft auf der Zeil auf. Er zog seine Jacke aus, um eine andere anzuprobieren. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter aus und nahm die Jacke an sich. Der Bestohlene fand seine Jacke kurz darauf am Boden liegend wieder. Seine Geldbörse, samt 130,- Euro Bargeld, fehlten jedoch.

Zuvor war in dem Geschäft ein Mann aufgefallen, der sich verdächtig benahm. Bei ihm könnte es sich um den Dieb gehandelt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, dunkle Hautfarbe, 25 - 40 Jahre alt, 160 cm groß. Schlanke bzw. zierliche Figur, sehr kurze Haare und insgesamt dunkel gekleidet.

