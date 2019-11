POL-FR: Wehr: Unfallflucht - zwei geparkte Autos beschädigt - helles SUV gesucht!

Polizeipräsidium Freiburg

Zwei geparkte Autos wurden am Montag, 25.11.2019, in Wehr durch den unbekannten Fahrer eines mutmaßlich hellen SUVs beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Kurz nach 16:30 Uhr war es zum Zusammenstoß in der Seebodenstraße gekommen. Der in Richtung Schopfheimer Straße fahrende Unfallverursacher war nach links gekommen und hatte einen abgestellten Fiat und einen Audi gestreift. Während ein Auto nur geringfügig beschädigt wurde, dürfte am zweiten ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden sein. Das Fluchtfahrzeug müsste vorne links deutlich sichtbar deformiert sein. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich dort zu melden.

