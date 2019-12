Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei gibt Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerk + Polizei sucht Zeugen nach Einbruch + Brand an Reihenhaus gelöscht + Diebe stehlen Fahrzeugteile + Stromausfall in mehreren Haushalten nach Brand

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Polizei gibt Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerk!

Landkreise Verden und Osterholz. Jedes Jahr zum Jahreswechsel freuen sich viele Menschen auf ein buntes Feuerwerk, dass sie zu Hause, bei Freunden oder in der Öffentlichkeit veranstalten möchten. Immer wieder kommt es dabei zu Verletzungen wie z.B. Verbrennungen, Lungenschäden, Knalltraumata oder sogar der Verlust von Gliedmaßen. Die Ursachen liegen dabei oft in der falschen Handhabung oder der Nutzung illegaler Feuerwerkskörper. In Deutschland dürfen nur zugelassene Artikel gekauft und abgebrannt werden, da der Einsatz von Feuerwerkskörpern streng geregelt ist. Vielen Menschen ist bei dem Abbrennen nicht bewusst, dass Geldstrafen bis zu 50.000EUR oder Freiheitsstrafen bei Nichtachtung drohen. Die Polizeiliche Kriminalprävention stellt unter dem folgenden Link alle Informationen zum sicheren Umgang in einem Merkblatt zur Verfügung:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/silvesterkracher-sicherer-umgang-1/

Die wichtigsten Tipps:

- Feuerwerkskörper nur im regulären Einzelhandel oder über geprüfte Onlineshops kaufen (erlaubtes Feuerwerk hat eine CE-Zulassung und Registrierungsnummer)

- Altersbegrenzungen dringend beachten (Kategorie: F1 ab 12 Jahren/ F2 ab 18 Jahren)

- Gebrauchsanweisungen zu Feuerwerkskörpern lesen und beachten

- Niemals Silvesterknaller selber basteln! Es besteht Lebensgefahr und ist zudem strafbar!

- Keine Feuerwerkskörper mit optischen Mängeln nutzen. Fehlgezündete Feuerwerkskörper nicht erneut anbrennen.

- Grundsätzlich ausreichend Sicherheitsabstand zum Wohnungs- und Hausbereich halten (zum Brandschutz Türen und Fenster schließen)

- Kindern und Jugendlichen nicht sorglos Feuerwerkskörper überlassen und Kleinkinder besonders beaufsichtigen

- Feuerwerkskörper dürfen nur am 31. Dezember und am 1. Januar gezündet werden

LANDKREIS VERDEN

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Blender. Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Mühe" ein. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Mit Unterhaltungselektronik und Bargeld flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mehrere tausend Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Brand an Reihenhaus gelöscht

Oyten. Am Sonntagabend gegen kurz nach 20:00 Uhr kam es zu einem Brand an einem Reihenmittelhaus in der Bergstraße, bei dem mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden, jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Das Feuer zog sowohl die Terrasse des Hauses als auch die Gebäuderückseite und Teile eines angrenzenden Reihenendhauses in Mitleidenschaft. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oyten konnten das Feuer dennoch löschen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei am Brandort bleibt die genaue Ursache bisher unklar. Die Arbeiten der Ermittler dauern jedoch weiter an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe stehlen Fahrzeugteile aus Pkw

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Königsberger Straße eine Scheibe eines BMW ein und demontierten mehrere Fahrzeugteile aus dem Innenraum. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit der Beute. Der gesamte Sachschaden wird derzeit mit 5.000EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Polizei Osterholz gebeten.

Feuer frühzeitig gelöscht

Worpswede. Am Sonntagmittag kam es zu einem Brand auf einem Grundstück im "Paula-Modersohn-Becker-Weg". Das Feuer war unter anderem an einer Mülltonne und Teilen vom Carport und einem Holzschuppen festzustellen. Der Freiwilligen Feuerwehr Worpswede gelang es, das Feuer zügig abzulöschen, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, wird derzeit durch die Polizei Osterholz untersucht.

Stromausfall in mehreren Haushalten nach Brand eines Stromkastens

Grasberg. Wegen eines Feuers eines Stromkastens in der Seehauser Straße waren mehrere Haushalte am Sonntagabend vorübergehend vom Stromnetz getrennt. Die Freiwillige Feuerwehr Grasberg löschte das Feuer ab, der Betreiber wurde zur Schadensbehebung alarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache umgehend aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen möglichen technischen Defekt hin. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

