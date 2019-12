POL-VER: Einbrecher entkommen unerkannt + Reifen mit Felgen von Pkw abgebaut + Zwei Menschen schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt bei + Verkehrsunfall auf der B74 + Fahrer flüchtet nach Unfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Einfamilienhaus

Verden. Noch unbekannte Einbrecher stiegen im Lindenkamp zwischen dem Nachmittag am Heiligabend und Donnerstagmorgen, 2. Weihnachtstag, in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach geeigneter Beute. Ob die Täter etwas gestohlen haben, wird derzeit überprüft. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Einbrecher entkommen unerkannt

Achim. Unbekannte Einbrecher drangen bereits zwischen dem Morgen des 15.12.2019, Sonntag, und dem 2. Weihnachtstag, 26.12.2019, in ein Einfamilienhaus in der Langenstraße ein. Nachdem sie ein Fenster an dem Wohnhaus zerstört hatten, durchsuchten sie die einzelnen Räume des Hauses nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Ob sie Beute mit sich nahmen, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 1.500EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden von den Beamten der Polizei Achim unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Von der Straße abgekommen

Verden. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW Polo kam am frühen Freitagmorgen aus bislang unklarer Ursache in der Stifthofstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einer Parkfläche neben der Fahrbahn stehenden VW Golf. Der VW Polo war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf 7.000EUR beziffert. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Reifen mit Felgen von Pkw abgebaut

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter stahlen am frühen Montagmorgen, 23.12.2019, alle vier Reifen und Felgen von einem Mercedes, der im Langenberger Kamp abgestellt war. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute im Wert mehrerer tausend Euro. Aufgrund der Größe des Diebesgutes dürften die dreisten Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Diebesgut nach Einbruch noch unbekannt

Schwanewede. In ein Wohnhaus im Hermann-Löns-Weg drangen zwischen dem Vormittag am Heiligabend und Donnerstagmorgen unbekannte Täter gewaltsam ein. Nach Aufhebeln einer Terrassentür durchsuchten sie die Räume nach geeigneter Beute und flüchteten anschließend. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist derzeit unbekannt und wird überprüft. Ein dreistelliger Sachschaden ist dennoch entstanden. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung gebeten.

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Ritterhude. Im Buchenhügel drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwischen dem 21.12.2019, Samstag, und Donnerstagmorgen, 26.12.2019, gewaltsam ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, bevor sie die einzelnen Räume nach Diebesgut durchsuchten. Ob die Täter etwas gestohlen haben, wird derzeit überprüft. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im dreistelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände oder Personen in der Umgebung werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Zwei Menschen schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt bei Verkehrsunfall auf der B74

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B74 schwer und eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Aus bislang unklarer Ursache kam ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der B74 in Fahrtrichtung Stade in Höhe der Abfahrt Buschhausen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden VW Transporter einer 56-Jährigen zusammen. Der Mercedes überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 30-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der VW wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die 56-jährige Fahrerin verletzte sich ebenfalls schwer, ihr 57-jähriger Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen ist ein niedriger fünfstelliger Sachschaden entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste eine Vollsperrung eingerichtet werden, die erst am frühen Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr aufgehoben werden konnte. Die Landesstraßenmeisterei Hagen war für eine angepasste Verkehrsführung alarmiert worden. Sowohl die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck als auch das THW waren ebenfalls mit diversen Kräften vor Ort im Einsatz.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Hergang vor Ort wurden von der Polizei umgehend aufgenommen und dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Fahrer flüchtet nach Unfall

Schwanewede. Im Molkereiweg kam es am späten Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Volvo dürfte nach ersten Ermittlungen der Polizei Osterholz in Fahrtrichtung Bremen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw ist dabei offenbar gegen mehrere Leitpfosten gefahren und scheint neben diversen Kleinteilen auch ein Kennzeichen verloren zu haben. Anschließend flüchtete der Fahrer des Fahrzeugs vom Unfallort ohne den Unfall anzuzeigen und seine Personalien anzugeben.

Überprüfungen haben ergeben, dass der mögliche 69-jährige Fahrer des Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen und dem Fahrer des Unfallfahrzeugs dauern noch an. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

