Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontscheibe mit Axt beschädigt

Wegberg-Tüschenbroich (ots)

Die Frontscheibe eines an der Straße In Tüschenbroich parkenden Pkw wurde mit einer Axt beschädigt. Zeugen bemerkten die Beschädigung am 13. November (Mittwoch) und verständigten den Eigentümer. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

