Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 29.12.2019

LLandkreise Verden und Osterholz (ots)

Unfall- Grasberg - Am vergangenen Samstag, in den frühen Mittagsstunden, kam es in der Speckmannstraße in Grasberg zu einem kuriosen Unfall. Der Nutzer eines Skoda beabsichtigte seinen Pkw zunächst zurückzusetzen, um seine Scheiben zu enteisen. Dabei verwechselte er jedoch vermutlich den Gang und fuhr anstatt rückwärts vorwärts. Dabei überfuhr er eine Böschung und kam anschließend in der angrenzenden Wörpe zum Stehen. Das Fahrzeug musste aus seiner unfreiwilligen Parkposition durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer kam nicht zu Schaden. Die ebenfalls zum Unfallort gerufene Feuerwehr legte vorsichtshalber eine Ölsperre aus, um mögliche austretende Betriebsstoffe aufzufangen. Zu einem Austritt von Betriebsstoffen kam es jedoch nicht. (Bild)

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus- Lilienthal - Vermutlich während der Weihnachtsfeiertage gelang es unbekannten Tätern sich durch Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu einem zurzeit leerstehenden Einfamilienhaus im Lindenweg in Lilienthal zu verschaffen. Das Haus wurde nach dem Betreten durch die Täter nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Nach erfolgter Tatausführung flüchtete der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person- Achim-Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Verdener Straße in Uesen ein Verkehrsunfall bei dem die 61-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Diese übersah zuvor einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Der von ihr genutzte VW Golf wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden- Am Samstagnachmittag kam es in Riede, auf dem Parkplatz einer Gaststätte, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 76-jährige Frau wollte ihren Citroen ausparken und stieß dabei rückwärts gegen einen geparkten Daimler. Der Aufprall war so stark, dass dieser gegen einen weiteren geparkten Audi geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11000,- EUR.

Mehrere Fahrten unter Rauschmitteleinfluss- BAB A1/A27, Oyten/Langwedel- Beamte der Autobahnpolizei Langwedel deckten während der Streifenfahrt mehrere Fahrten von Verkehrsteilnehmern unter Rauschmitteleinfluss auf. Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, kontrollierten sie einen 43-jährigen niederländischen BMW-Fahrer auf der A1 im Bereich Oyten. Nachdem körperliche Auffälligkeiten festgestellt wurden, ergab ein Drogenvortest eine positive Beeinflussung von Amphetaminen. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste der 43-jährige eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro vor Ort entrichten.

Gegen 23:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer aus Langenhagen auf der A27 im Bereich Langwedel angehalten und kontrolliert. Hier ergab ein Vortest eine Beeinflussung von THC. Auch diesem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Bußgeld von 500,-EUR, ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Gegen 04:30 Uhr wurde ein 29-jähiger Niederländer auf der A1 im Bereich Oyten mit seinem Renault kontrolliert. Auch hier ergab ein Vortest eine Beeinflussung von THC. Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Auch dieser Niederländer musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro entrichten.

