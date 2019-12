POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz Samstag, 28.12.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Versuchter Einbruchdiebstahl Lilienthal - Am Freitagmittag wurde ein versuchter Einbruch in einer Erdgeschosswohnung in der Straße Im Dreschlande in Lilienthal festgestellt. Ein unbekannter Täter gelangte über die Brüstung auf den im Hochparterre befindlichen Balkon und versuchte anschließend mehrfach, die Balkontür der Wohnung aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchversuchen stand, der Täter konnte unerkannt vom Tatort entkommen. Es wurde kein Diebesgut erlangt. An der Tür entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Schwanewede - Am Freitagmorgen kam es gegen 05:45 Uhr im Einmündungsbereich Junkernkamp/Langenberg in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Pkw den Junkernkamp und bog anschließend nach links in die Straße Langenberg ab. Dabei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt einer 44-jährigen Radfahrerin, welche die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Randalierende Familie Bendingbostel - Durch die alkoholisierten Mitglieder einer Familie aus Bendingbostel kam es am frühen Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr, zu auffälligen lautem, rücksichtslosen und unsinnigen Verhalten, bei der die Nachtruhe der Nachbarschaft erheblich gestört wurde. Desweiteren randalierten einige der Familienmitglieder in der Nachbarschaft. Da Ermahnungen der eingesetzten Beamten nicht fruchteten, wurde ein uneinsichtiger 19-jähriger Mann der Familie dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Jugendliche unter Drogeneinfluss Verden - Am Freitag, 27.12.2019, 15.00 Uhr, werden zwei 16-jährige Zwillingsbrüder im hilflosen Zustand im Allerpark Reeperbahn angetroffen. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wird davon ausgegangen, dass beide unter dem Einfluss noch unbekannter Drogen standen. Beide Jugendliche wurden mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Art der Drogen und deren Herkunft dauern an.

Achim Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 26.12.2019, 15.00 h bis zum 27.12.2019, 10.00 Uhr in Achim, Borsteler Landstraße die Scheibe einer Tür eines Reihenhauses ein und gelangten in das Objekt. Es wurden elektronische Geräte entwendet.

Ottersberg Unbekannte Täter schlugen am 27.12.2019, gegen 03.00 Uhr, in Ottersberg, Große Straße, die Scheibe der Eingangstür an einer Tankstelle ein, drangen ein, ließen aber aus unbekannten Gründen dann von der Tatausführung ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden.

