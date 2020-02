Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Schüttorf: Geldautomat gesprengt - Hausbewohner evakuiert

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (29.01.20) in Schüttorf am Markt einen Geldautomaten gesprengt. Der Geldautomat der Deutschen Bank befand sich im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. Im Obergeschoss war sowohl eine dreiköpfige Familie als auch eine Anwaltskanzlei untergebracht. Gegen 00:30 Uhr kam es zur Explosion des Automaten. Anwohner meldeten der Polizei einen lauten Knall. Durch die Explosion kam es nach ersten Erkenntnissen zu dem Brand des Gebäudes. Die drei Bewohner aus dem Obergeschoss des betroffenen Hauses, darunter einen 7-jähriges Kind, sowie zwei Bewohner des Nachbargebäudes mussten evakuiert werden - verletzt wurde niemand. Die Täter konnten mit einem Golf neueren Baujahres in unbekannte Richtung flüchten. Durch die Explosion und den anschließenden Brand des Gebäudes entstand ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr aus Schüttorf, Isterberg und Ohne war mit starken Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst unterstütze bei der Evakuierung und der Versorgung der evakuierten Bewohner. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, ist bislang noch ungeklärt. Der Tatort in Schüttorf wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Fahndung nach den Tätern sowie die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Auch ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Taten aus dem Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und der Niederlande, darunter auch der Sachverhalt in Emmerich, bei dem zwei mutmaßliche Automatensprenger auf der Flucht in den Niederlanden mit ihrem PKW tödlich verunglückten, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541-3276299 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück

Marco Ellermann

Telefon: 0171-4157949

E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell