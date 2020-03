Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 13.03.2020 hatte der 43-Jährige Lkw-Fahrer aus Vorderweidenthal zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr Zeitraum seinen Lkw mit offener Bordwand (am Heck) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich aufgrund zu geringen Seitenabstandes gegen die linke Seite der geöffneten Bordwand des Lkw, sodass diese an den dahinter befindlichen linken Scheinwerfer stieß und diesen beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Verkehrsunfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am Lkw beträgt ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

