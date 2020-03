Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Raub in Bäckerei

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 13.03.2020, betraten gegen 19:00 Uhr zwei Männer die Filiale einer Bäckerei in der Bad Dürkheimer Innenstadt. Einer der Männer tat so, als wollte er zwei Brezeln kaufen. Als er anscheinend bezahlen wollte und die Verkäuferin die Kasse öffnete, war der Begleiter während der Bestellung hinter den Tresen gegangen und schlug die Verkäuferin nieder. Dabei hielt er auch ein Messer in der Hand. Nachdem einer der beiden Männer dann einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse entnommen hatten, verließen sie die Bäckerei und flüchteten in unbekannte Richtung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen konnten die beiden Täter nicht aufgegriffen werden.

Von den beiden Männern liegen folgende Beschreibungen vor:

Der Täter, der vorgab die Brezeln kaufen zu wollen, war ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte einen dunklen Teint, sprach deutsch mit pfälzischem Akzent, trug blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine schwarze Basecap.

Der Täter, der die Verkäuferin schlug und das Messer mit sich führte, war ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, dünne Figur, lockige helle Haare, eine Seite rasiert.

Es werden dringend Zeugen gesucht! Wer Beobachtungen im Umfeld der Bäckerei gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

