POL-PDNW: Neustadt - Mutwillig Fassade zerstört, Zeugenaufruf

Durch einen oder mehrere bisher unbekannte/n Täter wurde in den vergangenen Tagen bereits mehrfach die mit Graffiti besprühte Fassade eines Eckhauses in der Wallgasse/Karl-Helfferich-Straße in Neustadt angegangen. Dabei wurde immer wieder Gewebe aus der Fassade geschnitten und diese hierdurch erheblich beschädigt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße.

