Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer verletzt

Lkw-Fahrer fährt weiter

Gronau (ots)

Am Montag bog ein noch unbekannter Lkw-Fahrer gegen 14.30 Uhr von der Spinnereistraße nach rechts auf die Fabrikstraße ab. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer hatte die Spinnereistraße in gleicher Richtung befahren und wollte die Einmündung geradeaus überqueren. Da ihn der Lkw-Fahrer offenbar übersehen hatte, hielt er an. Dennoch fuhr der Auflieger des Sattelzuges über seinen Fuß und streifte auch das Fahrrad. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich ins Krankenhaus und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei, da der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt hatte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine blaue Sattelzugmaschine mit rotem Auflieger. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell