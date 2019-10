POL-AUR: Baltrum - Farbschmierereien; Esens - Gegen Baum gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Baltrum - Farbschmierereien

Auf Baltrum ist es am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte besprühten zwischen Samstag und Montag mehrere Müllcontainer, ein Verkehrszeichen und den Windschutz einer Aussichtsplattform mit Logos und Schriftzügen eines Fußballvereins. Zudem wurden mehrere Objekte mit Aufklebern des Vereins beklebt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich in einem Verbindungsweg zwischen dem West- und dem Ostdorf. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Baltrum unter Telefon 04939 410.

Verkehrsgeschehen

Esens - Gegen Baum gefahren

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer ist am Mittwoch in Esens gegen einen Baum gefahren. Der Esenser war gegen 7:10 Uhr auf der Hartwarder Straße unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Berme und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Opel Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

