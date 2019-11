Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Lkw-Kompressoren demontiert und entwendet

Rhede (ots)

Zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag, 06.15 Uhr, demontierten noch unbekannte Täter auf einem frei zugänglichen Firmengelände an zwei Lkw die Kompressoren (der Silo-Verdichtungsanlage) und entwendeten diese. Der Sachschaden wird mit ca. 14.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

