Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vorankündigung: Fahrradbeleuchtung in der dunklen Jahreszeit: Polizei RheinBerg und ADFC starten Aktion "Lichtblick"

Bergisch Gladbach (ots)

Fahrräder müssen mit einer funktionierenden Lichtanlage ausgestattet sein - so schreibt es die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vor. Dennoch sind knapp 40 Prozent der Radfahrer bei Dunkelheit mit mangelhafter oder gar ohne Beleuchtung unterwegs. Die Polizei RheinBerg startet deshalb am kommenden Mittwoch (06.11.) gemeinsam mit dem ADFC Rheinisch-Bergischer Kreis die Aktion "Lichtblick" in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone am Kreisverkehr Stationsstraße/ An der Gohrsmühle. Von 07:00 Uhr - 09:00 Uhr können sich Radfahrer umfassend über die richtige Radbeleuchtung und geltende Vorschriften informieren lassen.

