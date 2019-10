Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Lahr (ots)

Glücklicherweise kamen beide an einem Verkehrsunfall beteiligten Autofahrer am Sonntagabend ohne Blessuren davon. Der 59 Jahre alte Lenker eines VW wollte gegen 17:40 Uhr in den Kreisverkehr der Dr. Georg-Schaeffler-Straße / Einsteinallee einfahren, als er hierbei ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines im Kreisel befindlichen Volkswagenfahrers missachtete. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bilanzieren einen Sachschaden von rund 8.000 Euro. /ma

